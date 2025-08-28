Полузащитник «Балтики» высказался об игре своей команды

28 августа 2025, 14:41

Полузащитник «Балтики» Ковалев заявил, что клуб играет в результативный футбол

Фото: istockphoto/Rost-9D

Полузащитник «Балтики» Юрий Ковалев после поражения от ЦСКА (0:2) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России объяснил, в какой футбол играет калининградская команда.





По его словам, тренер лучше видит картину в целом, у команды, как и у любой другой, ещё есть недостатки. Особенно заметно количество жёлтых карточек, но это следствие агрессивной игры и борьбы за мяч — из‑за этого и получают предупреждения, пояснил он Metaratings.ru.





«Мы играем в тот футбол, который приносит результат. Любим футбол!» — заявил Ковалев.