Полузащитник «Балтики» высказался об игре своей команды
Полузащитник «Балтики» Ковалев заявил, что клуб играет в результативный футбол
Полузащитник «Балтики» Юрий Ковалев после поражения от ЦСКА (0:2) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России объяснил, в какой футбол играет калининградская команда.
По его словам, тренер лучше видит картину в целом, у команды, как и у любой другой, ещё есть недостатки. Особенно заметно количество жёлтых карточек, но это следствие агрессивной игры и борьбы за мяч — из‑за этого и получают предупреждения, пояснил он Metaratings.ru.
«Мы играем в тот футбол, который приносит результат. Любим футбол!» — заявил Ковалев.
После шести туров «Балтика» идёт четвёртой в РПЛ, набрав 12 очков. Следующий поединок под руководством Андрея Талалаева команда проведёт 31 августа в Тольятти против «Акрона»; матч седьмого тура начнётся в 13:30 мск.