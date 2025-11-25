Экс-главный тренер сборной России рассказал об общении с Симоняном: «Было приятно»
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил свои соболезнования семье легендарного игрока «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна, который скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.
Собеседник Metaratings.ru раскрыл свои ощущения от общения с Никитой Павловичем.
«Мне было приятно проводить с ним время при каждой нашей встрече», — сказал Хиддинк.Симонян стал четырёхкратным чемпионом СССР в составе «Спартака» как игрок и дважды — как главный тренер. Кроме того, он выиграл золотую медаль на летних Олимпийских играх 1956 года в составе сборной СССР. Спортсмен остаётся лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 160 голов.