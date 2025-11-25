Экс-главный тренер сборной России рассказал об общении с Симоняном: «Было приятно»

25 ноября 2025, 12:10

Экс-тренеру сборной России Хиддинку было приятно общаться с Никитой Симоняном

Никита Симонян (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил свои соболезнования семье легендарного игрока «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна, который скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.





Собеседник Metaratings.ru раскрыл свои ощущения от общения с Никитой Павловичем.





«Мне было приятно проводить с ним время при каждой нашей встрече», — сказал Хиддинк.

