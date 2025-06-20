Экс-тренер СКА Ротенберг не исключил возвращения на пост тренера в КХЛ

Ротенберг о возвращении в КХЛ: «Время покажет»
Фото: iStock / gorodenkoff

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил уклончиво на вопрос о возможности возвращения на пост тренера клуба КХЛ.



«Сейчас я занимаюсь детско-юношеским хоккеем, развитием детей, каждый день их тренирую. Возвращение на пост тренера клуба КХЛ? Время покажет», — сказал Ротенберг Metaratings.ru.
Напомним, что 2 июня Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА. Под его руководством команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв московскому «Динамо».

Виктория Иванченко

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