Защитник «Динамо» Артём Кудашов проведёт следующий сезон в «Нефтехимике»
Защитник столичного «Динамо» Артём Кудашов проведёт следующий сезон в «Нефтехимике» на правах аренды.
Отмечается, что 13 июня хоккеист подписал новый двусторонний контракт с руководством нижнекамского клуба. Он будет действовать до 31 мая 2028 года, сообщает Metaratings.
Напомним, что Артём Кудашов является сыном наставника «Динамо» Алексея Кудашова.
В прошлом сезоне на счету у 20-летнего спортсмена 49 матчей регулярного чемпионата и плей-офф FONBET КХЛ. За эти игры он получил 6 (1+5) очков при показателе полезности «-1».
Также добавим, что в прошлом сезоне «Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции КХЛ, поэтому не вышел в плей-офф.
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