«В память об Уткине»: Матч Россия – Сербия начнётся с минуты молчания

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии объявят минуту молчания в память о спортивном журналисте и телеведущем Василии Уткине. Об этом говорится в Telegram-канале национальной команды.
«Перед матчем России и Сербии на стадионе покажут видеоролик с нарезкой из комментариев Василия Уткина, также будет объявлена минута молчания», — говорится в сообщении.Напомним, накануне, 19 марта, стало известно о смерти Уткина. Он скончался на 53-м году жизни. Первым о смерти журналиста сообщил его коллега Иван Карпов. Причиной смерти мужчины стала закупорка кровеносных артерий в лёгких.
Широкая популярность пришла к Уткину в середине 90-х годов прошлого века. Тогда он работал спортивным комментатором на НТВ и «НТВ-Плюс».
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