Экс-голкипер Тяпушкин не считает «Зенит» безоговорочным фаворитом чемпионата

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«Зенит» из Санкт-Петербурга перестал быть безусловным фаворитом в матчах практически с любым соперником во внутрироссийских турнирах. Сейчас полной уверенности в его победе в чемпионате уже нет.
Такое мнение выразил бывший вратарь ЦСКА, «Спартака», московского «Динамо» и сборной Украины Дмитрий Тяпушкин. В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru он отметил, что на протяжении последних нескольких лет, когда команда из города на Неве встречалась с любым из клубов, входящих в топ-5, все были уверены заранее в победе питерцев. Теперь такой уверенности нет, подчеркнул футболист.
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«У "Зенита" есть проблемы, это видно. Семаку есть, что подправить. Сейчас клуб из Петербурга уже не такой безоговорочный фаворит на победу в РПЛ, как раньше», — считает Тяпушкин.После 22-х туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В следующем матче петербуржцы сыграют в гостях против столичного «Локомотива». Напомним, «сине-бело-голубые» становились чемпионами страны на протяжении шести победных сезонов.
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Александр Бойцов