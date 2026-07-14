Экс-хавбек «Динамо» оценил шансы «бело-голубых» на попадание в топ-3 в РПЛ
Футболист Жоаозиньо: «Динамо» будет тяжело конкурировать с «Зенитом» в РПЛ
Ветеран «Динамо» Жоаозиньо поделился ожиданиями от следующего сезона РПЛ и оценил возвращение Сандро Шварца. Об этом стало известно 14 июля.
По мнению экс-полузащитника, московскому клубу по силам побороться за топ-3, но не за чемпионство. Главными претендентами на первое место он назвал «Краснодар» и «Зенит».
«Динамо» будет тяжело составить им конкуренцию», — цитирует бразильца Metaratings.ru.О возвращении Шварца, объявленном 22 мая, Жоаозиньо отозвался позитивно: немец уже доказал свою компетентность в первый приход (2020-2022), когда команда впервые за 14 лет взяла бронзу РПЛ и вышла в финал Кубка России. Новый контракт специалиста рассчитан до лета 2029 года. Напомним, по итогам завершившегося сезона-2025/26 «Динамо» финишировало седьмым с 45 очками.