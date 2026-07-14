Экс-хавбек «Динамо» оценил шансы «бело-голубых» на попадание в топ-3 в РПЛ

14 июля 2026, 21:01

Футболист Жоаозиньо: «Динамо» будет тяжело конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

Фото: istockphoto/NiseriN

Ветеран «Динамо» Жоаозиньо поделился ожиданиями от следующего сезона РПЛ и оценил возвращение Сандро Шварца. Об этом стало известно 14 июля.





По мнению экс-полузащитника, московскому клубу по силам побороться за топ-3, но не за чемпионство. Главными претендентами на первое место он назвал «Краснодар» и «Зенит».





«Динамо» будет тяжело составить им конкуренцию», — цитирует бразильца Metaratings.ru.