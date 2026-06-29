Милонов назвал чемпиона будущего сезона РПЛ

29 июня 2026, 21:35

Депутат Милонов: чемпионом в будущем сезоне РПЛ станет «Зенит»

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

В конце июля в России стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. Действующий чемпион — «Зенит» — под руководством Сергея Семака начнёт турнир в статусе фаворита, опередив «Краснодар» в прошлом розыгрыше на два очка (68 против 66).





В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» депутат Госдумы Виталий Милонов дал однозначный прогноз относительно судьбы золотых медалей в грядущем сезоне. На вопрос, стоит ли петербургскому клубу для укрепления состава приобретать ещё пару бразильцев, парламентарий ответил категоричным отказом.





«Я против покупки всех этих импортных людей. Пускай чемпионом станет тот, кто сильнее, тот, кто показывает лучший футбол. А поскольку это делает «Зенит», то скорее всего, они станут чемпионом», — сказал спикер.