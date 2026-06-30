Лещук: у «Динамо» одна из лучших вратарских линий в РПЛ
Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук в беседе с Metaratings.ru заявил, что у «бело-голубых» одна из лучших вратарских линий в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
По его мнению, минувший год для вратарей сложился не лучшим образом. Однако в «Динамо» одна из самых сильных вратарских линий в лиге, особенно учитывая, что все голкиперы примерно на одном уровне, отметил Лещук.
Когда один из них не может выйти на поле, другой спокойно заменяет его, подчеркнул вратарь. Среди голкиперов царит хорошая атмосфера. С Андреем Лунёвым отличное общение, добавил Лещук.
По итогам сезона-2025/26 «Динамо» оказалось на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, заработав 45 очков. «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 баллов. Второе место занял «Краснодар» с 66 очками, а «Локомотив» с 53 баллами завоевал бронзовые медали чемпионата.
Читайте также: