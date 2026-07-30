Игрок «Балтики» высказался о готовности клуба к домашнему матчу в РПЛ с «Динамо»

30 июля 2026, 17:14

Футболист Беликов: нам по силам обыграть «Динамо»

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Полузащитник калининградской «Балтики» Иван Беликов поделился ожиданиями от предстоящего домашнего поединка второго тура Российской Премьер-Лиги против московского «Динамо». Встреча состоится 1 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.





В беседе с корреспондентом Metaratings.ru в микст-зоне после игры с ЦСКА (1:2) футболист отметил, что команда готова действовать по любой тактической схеме, которую предложит тренерский штаб. По словам Беликова, калининградцы детально изучат слабые стороны соперника, чтобы построить игру от этих данных.





«Нам по силам обыграть «Динамо». Нет ничего невозможного. В РПЛ каждая команда может обыграть каждую», — резюмировал собеседник.