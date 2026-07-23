Экс-игрок сборной России Юрий Газинский оценил шансы «Зенита» в новом сезоне РПЛ
Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский оценил перспективы «Зенита» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Его слова приводит Metaratings.ru.
Футболит отметил, что у петербургского клуба «безграничные возможности» в сравнении с другими командами турнира. Он добавил, что финансы «Зенита» принципиально отличаются от тех, которыми располагает, например, «Краснодар».
Газинский подчеркнул, что у главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака на каждой позиции есть по два равноценных игрока, тогда как у некоторых конкурентов таких ресурсов нет.
В первом туре сезона-2026/27 «Зенит» встретится с «Акроном». Матч состоится 25 июля на «Солидарность Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.
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