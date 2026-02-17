Экс-игрок сборной России назвал клуб, который лучше всех в РПЛ провел зимнее трансферное окно
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов заявил, что «ЦСКА» провел зимнюю трансферную кампанию лучше всех в РПЛ. Своим мнением он поделился в беседе с Metaratings.ru.
Пименов отметил, что «армейцы» точечно укрепили нужные позиции качественными игроками, который знаком чемпионат России. По его мнению, это можно считать хорошей заявкой на борьбу за первое место. Выделяя «ЦСКА», экс-футболист объяснил, что ориентируется на впечатления от матчей Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.
По данным издания, в зимнее трансферное окно «ЦСКА» приобрел Дмитрия Баринова из «Локомотива», Данила Козлова из «Краснодара», Лусиано Гонду из «Зенита», Максима Воронова из «Урала», а также в статусе свободного агента подписал Матеуса Рейса, ранее игравшего за лиссабонский «Спортинг».
