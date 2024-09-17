Губерниев посоветовал Дзюбе устранять комплексы

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы об игре за сборную России в нетрезвом состоянии, отметив, что в футболисте больше говорит обида.
Он рекомендовал Дзюбе завязывать с комплексами, и работать дальше.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров заявлял, что экс-нападающий петербуржцев Артём Дзюба является миной замедленного действия для «Акрона», куда он перешёл.
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«Артём прав, что мог бы сыграть за сборную России. Что касается его слов про нетрезвое состояние, Артём обижается и завидует. А этого не надо делать. Надо показывать мастерство, чтобы его вызвали в сборную. Своими словами он обижает себя, что его такого великого не берут в сборную. Я его неплохо знаю, так что Артём, дорогой мой друг, это комплексы. Надо с этим кончать», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров заявлял, что экс-нападающий петербуржцев Артём Дзюба является миной замедленного действия для «Акрона», куда он перешёл.
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Мелисса Тимофеева