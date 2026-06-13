Экс-игрок «Динамо» мог возглавить «Акрон»

13 июня 2026, 14:20

Футболист Батак мог возглавить «Акрон»

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Бывший защитник «Динамо» и сборной Черногории Радослав Батак сообщил, что претендовал на пост главного тренера тольяттинского «Акрона». По словам футболиста, его агенты передали клубу резюме, однако руководство сделало выбор в пользу сербского специалиста Срджана Благоевича.





Батак в беседе с Metaratings.ru также поделился мнением о футбольной философии Благоевича, который возглавил «Акрон» 8 июня. Он отметил, что тренер любит контролировать мяч и начинать атаки через вратаря, хотя в последнее время несколько скорректировал свой подход.





«Благоевич успешно работал в Венгрии, потом было менее удачно. С «Партизаном» он боролся за высокие места. «Акрон» же — средняя команда. Посмотрим, как он будет работать с ними», — добавил форвард.