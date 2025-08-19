Экс-игрок «Динамо» Точилин рассказал о перспективах Карпина в клубе

19 августа 2025, 14:58

Фото: iStock/Anton Vierietin

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин поделился своим мнением о перспективах Валерия Карпина на посту главного тренера клуба. Об этом он рассказал на фоне слухов об его отставке.





Как отметил Точилин в беседе с Metaratings.ru, Карпин точно должен отработать в клубе до зимы. К тому же Валерию, скорее всего, предоставят и зимнюю паузу в чемпионате, чтобы он отработал установки, которые хочет внедрить в игру команды.





«Вопрос в договоренностях и сроках, обозначенных сторонами, когда должен быть результат, а дальше руководство будет принимать решения. Я уверен, что до зимы Карпин точно доработает. Плюс ему дадут в зимнюю паузу поработать, чтобы он отточил те моменты, которые он хотел бы видеть в «Динамо», — сказал Точилин.