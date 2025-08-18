Достижения.рф

Итальянский журналист: Бельтран отверг предложения ЦСКА, «Спартака» и «Зенита»

Журналист Массимо Франки: Лукас Бельтран не заинтересован в переходе в клубы РФ
Лукас Бельтран (Фото: Instagram* / @beltranlucass)

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки в разговоре с «РБ Спорт» поделился своим мнением относительно слухов об интересе российских клубов к нападающему «Фиорентины» Лукасу Бельтрану.



Ранее пресс-служба итальянского клуба сообщила, что ЦСКА и «Зенит» направили предложения по 24-летнему форварду.

«Лукас уже отказал российским клубам — «Зениту», ЦСКА, «Спартаку», а также «Фламенго». На данный момент аргентинский футболист склоняется к переходу в «Ривер Плейт», — рассказал Франки.
До этого СМИ в России писали, что «Фиорентина» согласилась на трансфер Бельтрана в ЦСКА, а сам игрок якобы утвердил условия контракта.

В прошедшем сезоне аргентинец провёл 47 матчей за клуб Серии А, отметившись 6 голами и 6 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бельтрана составляет 18 миллионов евро.

На текущий момент ЦСКА занимает третью позицию в таблице РПЛ, «Зенит» идёт девятым, а «Спартак» располагается на 13-й строчке.
Софья Метелева

