Итальянский журналист: Бельтран отверг предложения ЦСКА, «Спартака» и «Зенита»

18 августа 2025, 18:56

Журналист Массимо Франки: Лукас Бельтран не заинтересован в переходе в клубы РФ

Лукас Бельтран (Фото: Instagram* / @beltranlucass)

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки в разговоре с «РБ Спорт» поделился своим мнением относительно слухов об интересе российских клубов к нападающему «Фиорентины» Лукасу Бельтрану.





Ранее пресс-служба итальянского клуба сообщила, что ЦСКА и «Зенит» направили предложения по 24-летнему форварду.





«Лукас уже отказал российским клубам — «Зениту», ЦСКА, «Спартаку», а также «Фламенго». На данный момент аргентинский футболист склоняется к переходу в «Ривер Плейт», — рассказал Франки.