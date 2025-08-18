Итальянский журналист: Бельтран отверг предложения ЦСКА, «Спартака» и «Зенита»
Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки в разговоре с «РБ Спорт» поделился своим мнением относительно слухов об интересе российских клубов к нападающему «Фиорентины» Лукасу Бельтрану.
Ранее пресс-служба итальянского клуба сообщила, что ЦСКА и «Зенит» направили предложения по 24-летнему форварду.
«Лукас уже отказал российским клубам — «Зениту», ЦСКА, «Спартаку», а также «Фламенго». На данный момент аргентинский футболист склоняется к переходу в «Ривер Плейт», — рассказал Франки.До этого СМИ в России писали, что «Фиорентина» согласилась на трансфер Бельтрана в ЦСКА, а сам игрок якобы утвердил условия контракта.
В прошедшем сезоне аргентинец провёл 47 матчей за клуб Серии А, отметившись 6 голами и 6 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бельтрана составляет 18 миллионов евро.
На текущий момент ЦСКА занимает третью позицию в таблице РПЛ, «Зенит» идёт девятым, а «Спартак» располагается на 13-й строчке.