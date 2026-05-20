Экс-игрок «Динамо» высказался об игре «бело-голубых» в этом сезоне

20 мая 2026, 12:49

Ещенко: «Динамо» нужно доукомплектовать состав, чтобы следующий сезон был удачнее

Бывший защитник московского «Динамо» Андрей Ещенко высказался о результатах клуба в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26, а также оценил его перспективы. Его слова приводит Metaratings.ru.





По мнению бывшего игрока, команда показала неплохую игру под руководством Ролана Гусева, однако для более высоких результатов необходимо «поработать над длиной скамейки». Он выразил уверенность, что при должном доукомплектовании следующий сезон сложится для «бело-голубых» удачнее.

«Динамо» — веселая команда. Но ей не хватает глубины состава», — отметил Ещенко.