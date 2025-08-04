Тунгулияди сыграл против «Аль-Насра» и взял автограф у Роналду
3 августа защитник «Эштрелы Амадоры» Георгий Тунгулияди провёл 15 минут в товарищеском матче против саудовского «Аль-Насра». Португальская команда одержала победу со счётом 1:0., сообщает Metaratings.
После матча 20-летний россиянин сфотографировался с Криштиану Роналду и получил автограф звёздного нападающего. Тунгулияди выступает за «Эштрелу Амадору» с января 2023 года и имеет в активе один матч за основной состав. Ранее он проходил подготовку в академиях «Спартака» и «Локомотива».
Напомним, что «Эштрела» — португальский футбольный клуб из города Амадора, расположенного в лиссабонском округе. Он был создан 22 января 1932 года.
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