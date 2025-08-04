Стал известен заработок «Витязя» с продажи Биро «Ак Барсу»
Два миллиона рублей заработал хоккейный клуб «Витязь» с продажи бомбардира Брэндона Биро «Ак Барсу».
Как пишет портал Metaratings.ru, канадский игрок договорился об однолетнем контракте, но соглашение не зарегистрировали в Центральном информационном бюро КХЛ, после чего балашихинский клуб продал хоккеиста в Казань.
Брэндону Биро 27 лет. Минувший сезон спортсмен провел в АХЛ, играя за «Коачеллу». В его послужном списке 61 игра и 36 очков. Всего в АХЛ Биро отыграл 247 матчей, набрав 183 очка. В НХЛ форвард провел шесть игр за «Баффало», забив два мяча.
В минувшем сезоне «Ак Барс» закончил регулярный чемпионат FONBET КХЛ, получив пятое место в турнире и 87 очков.
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