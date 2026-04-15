Экс-игрок «Краснодара» сделал смелый прогноз на концовку сезона РПЛ
Футболист Мамаев: «Краснодар» возьмёт чемпионство второй раз подряд
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился мнением о выступлении своей прежней команды после возобновления сезона в Российской Премьер-лиге и оценил шансы «быков» на победу в чемпионате.
В беседе с Metaratings.ru Мамаев заявил, что «Краснодар» полностью готов защищать титул в РПЛ.
«У него есть всё, чтобы занять первое место второй раз подряд. До конца осталось совсем немного времени. Не секрет, что у «Краснодара» не самая длинная скамейка. Мусаев давно работает в стеснённых условиях в этом смысле. Но ему было достаточно этого состава для борьбы за первое место в прошлом сезоне», — высказался спортсмен.В текущем сезоне, считает футболист, небольшой группы игроков будет достаточно для победы в РПЛ.
После 24 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 53 очка. Клуб опережает «Зенит» на один балл. В следующем туре «Краснодар» примет на своём поле «Балтику». Матч пройдёт 19 апреля.