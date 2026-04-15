Экс-игрок «Краснодара» сделал смелый прогноз на концовку сезона РПЛ

15 апреля 2026, 18:01

Футболист Мамаев: «Краснодар» возьмёт чемпионство второй раз подряд

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился мнением о выступлении своей прежней команды после возобновления сезона в Российской Премьер-лиге и оценил шансы «быков» на победу в чемпионате.





В беседе с Metaratings.ru Мамаев заявил, что «Краснодар» полностью готов защищать титул в РПЛ.

«У него есть всё, чтобы занять первое место второй раз подряд. До конца осталось совсем немного времени. Не секрет, что у «Краснодара» не самая длинная скамейка. Мусаев давно работает в стеснённых условиях в этом смысле. Но ему было достаточно этого состава для борьбы за первое место в прошлом сезоне», — высказался спортсмен.