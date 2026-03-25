Экс-игрок «Локомотива» оценил шансы команды в этом сезоне РПЛ

25 марта 2026, 14:30

Гуренко: четвертое место для «Локомотива» в этом сезоне будет неудачей

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко оценил шансы «красно-зеленых» в борьбе за призовые места в РПЛ. Своим мнением он поделился в беседе с Metaratings.ru.





Экс-футболист отметил, что «Краснодар» и «Зенит» сейчас выглядят стабильнее и, скорее всего, поделят первое и второе место по итогам сезона. У «Локомотива», по его мнению, есть проблемы в обороне, но в атаке команда играет очень хорошо.

«Москвичи будут бороться за третье место с ЦСКА и «Балтикой». Если «Локомотив» окажется четвертым, то это для них будет неудачный сезон», — сказал собеседник издания.