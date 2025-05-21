Юрий Жирков болеет за «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ к 100-летию клуба

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Бывший футболист Юрий Жирков поддержал «Зенит» в борьбе за чемпионский титул. Он также подчеркнул особую значимость победы для «сине-бело-голубых» — в этом году петербургскому клубу исполнится сто лет. Его слова приводит «РБ Спорт».
«Чемпионство в руках «Краснодара», но тяжело сказать, выиграют ли они трофей. «Динамо» за прошлый год может отомстить. Надеюсь, чемпионом станет «Зенит» — буду болеть за них, все-таки столетие скоро, важно выиграть титул», — заявил экс-игрок сборной России.В настоящее время «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 64 очками, опережая «Зенит» всего на одно. Решающие матчи пройдут 24 мая в 16:30 по московскому времени. В последнем туре РПЛ «Зенит» выйдет против «Ахмата», а «Краснодар» встретится на одном поле с «Динамо».
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