Экс-игрок сборной Исландии Сигурддсон назвал Москву одним из лучших городов мира

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Бывший защитник ФК «Ростов» и сборной Исландии по футболу Рагнар Сигурддсон признался в любви к русскому народу и назвал Москву одним из лучших городов мира. По его словам, в декабре он запланировал свадьбу в российской столице.
«Мне очень нравится Москва! Это один из лучших городов мира! Не случайно мы решили с женой провести свадьбу именно в столице России! И вообще, я очень люблю русских людей!» — поделился он в беседе с «РБ Спорт».Сугруддсон отметил, что местом проведения свадьбы выбрал Москву не случайно, ведь «все дело в том, что моя жена русская». Пара познакомилась, когда исландец играл за «Ростов».
Напомним, Рагнар Сигурддсон играл за «Краснодар» с 2014 по 2016 год, а за «Ростов» с 2018 по 2020. Также исландец защищал цвета шведского «Гетеборга» и датского «Копенгагена». Последней командой в его карьере стал исландский «Фипкер».
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