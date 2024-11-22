Ещенко раскрыл, что может помешать «Спартаку» в матче с «Локомотивом»

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Бывший защитник ФК «Спартак» Андрей Ещенко раскрыл, что может помешать «красно-белым» в матче с «Локомотивом». По его мнению, их может подвести плохая игра в обороне.
«Спартаку» может помешать победить плохая игра в обороне. Матчи красно-белых я не все смотрел, но из того, что видел — что-то нравится, а что-то вообще нет», — пояснил футболист в беседе с «РБ Спорт».Ещенко добавил, что для него фаворитом в этой игре будет «Спартак». Он также отметил, что на матч может повлиять то, что главный тренер сборной России Валерий Карпин оставил футболистов «Локомотива» в команде на второй матч сборной.
Сейчас «Спартак» набрал 28 очков после 15 туров нынешнего сезона РПЛ, забравшись на пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» же опережает их на 6 очков, находясь на третьей позиции.
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