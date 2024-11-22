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Стали известны шансы «Спартака» против «Зенита»

Кирьяков: «Спартак» не дотягивает до борьбы с «Зенитом»
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал оценку игре «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и сравнил его с «Зенитом». По мнению экс-форварда, пока «красно-белые» не дотягивают до борьбы с петербургским клубом.


«Стал ли «Спартак» лучше с приходом Станковича? И да, и нет. Видно, что он принес что-то свое. Другое дело, что подбор исполнителей оставляет желать лучшего. Да, в какой-то момент команда показывала хороший футбол, а потом выдавала провальные игры. Эта игровая нестабильность вызывает сомнения и вопросы», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Кирьяков считает, что все ждут момента, когда «Спартак» начнет бороться за чемпионский титул, но клуб пока далек от борьбы с «Зенитом». По его словам, говорить об этом можно будет после того, как «красно-белые» обретут стабильность и достигнут постоянных успехов.

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#футбол
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#спорт
Подмосковная биатлонистка Резцова завоевала серебро Кубка Содружества
22 ноября 2024, 11:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Кристина Резцова завоевала серебряную медаль в стартовый день второго этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Кристина Резцова пришла второй в спринте на 7,5 км. Золотую медаль в этой категории завоевала Тамара Дербушева из российской сборной. На третью ступень пьедестала почёта также поднялась российская спортсменка — Светлана Миронова», — говорится в сообщении.
Второй этап Кубка Содружества по биатлону проводится в Ханты-Мансийске. Соревнования стартовали 22 ноября и продлятся три дня.

В областном Минспорта напомнили, что в этом сезоне Кубок Содружества по биатлону проводится в шесть сезонов. Первый проводился в сентябре в Красноярске, где из-за отсутствия снежного покрова лыжники использовали лыжероллеры. А финальный этап назначен на начало апреля будущего года, он будет проходить в Мурманске.

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Спиряков оценил возможный матч сборной России против Медиалиги
Блогер Спиряков: матч сборной России и Медиалиги невыгоден национальной команде
22 ноября 2024, 11:06

Фото: iStock/Andreyuu

Футбольный блогер Спиряков назвал утопией возможный матч сборной России против Медиалиги, отметив, что выгоду из игры сможет получить только команда Медийной футбольной лиги. Национальная сборная, по его мнению, ни в случае поражения, ни в случае победы не получит никаких бенефитов от матча.
«Если сборная России проиграет Медиалиге, то это будет позор для всей страны. Зритель точно воспримет это именно так. В случае победы для сборной не будет никаких бенефитов. Не будет такого, что все скажут: «Красавчики, победили блогеров». Нет такой ситуации, при которой сборная будет в выигрыше от этого матча», — рассказал он в беседе с Metaratings.ru.
Спиряков подчеркнул, что матч российской сборной и Медиалиги — утопия. Такая игра интересна и найдет зрителей, считает он, но может состояться лишь в формате «продуманного шоу».
«Думаю, что игроки Медиалиги играли бы в матче против сборной России, как в последний раз. Поэтому многие опасаются травм», — заключил блогер.
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#шоу
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#сборная россии
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Чешский хоккеист Клок покинул «Нефтехимик»
22 ноября 2024, 10:53

Фото: iStock/vchal

Чешский защитник Лукаш Клок покинул хоккейный клуб «Нефтехимик». Как стало известно, игрок расторг контракт по собственной инициативе.
Клок покинул «Нефтехимик», указав в качестве причины семейные обстоятельства, сообщает Metaratings.ru. Однако при этом ему не придется выплачивать клубу денежную компенсацию, а «Нефтехимик» сохранит права на хоккеиста.

Ранее стало известно, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит до шести недель из-за травмы ноги. Капитан команды получил ее во время игры с «Ютой». Тот матч «Вашингтон» выиграл со счетом 6:2, а сам Овечкин забросил две шайбы. Однако в третьем периоде он неудачно столкнулся с нападающим команды соперника Джеком Макбейном, после чего долго не мог подняться со льда, а затем отправился в раздевалку с помощью партнеров и медицинского персонала. Больше российский форвард на льду не появился. Обследование показало, что у россиянина перелом левой малой берцовой кости.

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Алексей Миранчук раскрыл, где хочет завершить футбольную карьеру
Футболист Миранчук: хотелось бы завершить карьеру в российском клубе
22 ноября 2024, 10:31

Фото: iStock/FotografieLink

Футболист «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что хочет завершить свою карьеру в российском клубе. По его словам, раньше идеальным вариантом был ФК «Локомотив», но сейчас он не готов назвать подходящий для этого клуб.
«Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в «Локомотиве». В команде вместе с Антоном [Миранчуком], Димой Бариновым, ребятами, с которыми давно играл, с кем могли бы побороться за чемпионство и кубки. Сейчас пока не думал об этом», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Миранчук добавил, что сейчас назвать клуб, в котором хотел бы завершить карьеру футболиста, он не готов. Однако спортсмен уверен, что это точно было бы в России.
«Называть клуб не буду, как сложится. Сейчас много молодых игроков [в «Локомотиве»], новый вектор развития. Самому даже интересно, где мог бы завершить. Но точно знаю, что где-то в России», — отметил футболист.
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#матч
#клуб
#сборная россии
#спортсмен
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Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома ноги в матче с «Ютой»
22 ноября 2024, 08:41

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Пресс-служба клуба «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский форвард Александр Овечкин, сообщила, что капитан команды пропустит от четырёх до шести недель. 19 ноября он получил травму ноги в матче с «Ютой».
Ту игру «Вашингтон» выиграл со счётом 6:2, а сам Овечкин забросил две шайбы. Однако в третьем периоде он неудачно столкнулся с нападающим команды соперника Джеком Макбейном, после чего долго не мог подняться со льда, а затем отправился в раздевалку с помощью партнёров и медицинского персонала. Больше российский форвард на льду не появился.

Обследование показало, что у россиянина перелом левой малой берцовой кости. Лечение и восстановление займёт от четырёх до шести недель. Овечкин не сможет помочь своей команде как минимум в 12 матчах. Это самый большой отрезок, который пропустит Александр за всю карьеру в НХЛ. Ранее максимальное количество игр, которые он пропускал из-за травмы, — шесть в 2009 году. Всего за 20 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил всего 59 игр, в том числе 35 — из-за травм.

В нынешнем сезоне российский нападающий забил 15 шайб и отдал 10 голевых передач в 18 играх. На данный момент он является лучшим снайпером лиги. Всего в его активе 868 голов в НХЛ. До повторения «вечного» рекорда Уэйна Гретцки (894) Овечкину осталось забросить 26 шайб.

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#лечение
#нхл
#травмы
#овечкин
#хоккей
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«Спартак» ожидает 20 тысяч зрителей на матч против «Локомотива»
21 ноября 2024, 18:25

Фото: iStock/ALFSnaiper

В ФК «Спартак» ожидают до 20 тысяч зрителей на матче против ФК «Локомотив» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет в субботу, 23 ноября, и стартует в 18:00 по мск.
Об ожиданиях «Спартака» увидеть на трибунах во время матча с «Локомотивом» до 20 тысяч болельщиков стало известно Metaratings.ru.

Сейчас «Спартак» набрал 28 очков после 15 туров нынешнего сезона РПЛ, забравшись на пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» же опережает их на 6 очков, находясь на третьей позиции.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что команде для борьбы за чемпионство в РПЛ не хватает стабильности. По его словам, команда играет то хорошо, то не особо, потому ей будет тяжело завоевать золотые медали.

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#медали
#спартак
#рпл
#футболист
#спорт
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Миранчук: сборная России имела бы хорошие шансы при допуске на Евро-2024
21 ноября 2024, 18:14

Фото: iStock/Rost-9D

Полузащитник ФК «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук заявил, что сборная России имела бы хорошие шансы на чемпионате Европы 2024 года, если бы получила допуск к международным соревнованиям. По его словам, футболисты стали хорошо понимать требования главного тренера национальной сборной Валерия Карпина.
«У нас хорошая команда, не первый год работаем с Валерием Георгиевичем Карпиным. Все начали прекрасно понимать установки главного тренера, это заметно даже со стороны, когда смотришь матчи сборной России. Видно, что у нас есть идея на поле. У нас были бы хорошие шансы на этом турнире», — рассказал он в беседе с Metaratings.ru.
Чемпионат Европы 2024 года проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Победу на нем одержала сборная Испании в матче с Англией со счетом 2:1.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал призыв болельщиков вернуть Артема Дзюбу в состав российской сборной. По его мнению, футболисту следует отдать должное, устроить своего рода проводы, позволив отыграть хотя бы один матч.

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#чемпионат европы
#матч
#призыв
#рф
#футбол
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Губерниев поддержал призыв вернуть Дзюбу в сборную России на один матч
21 ноября 2024, 17:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал призыв болельщиков вернуть Артема Дзюбу в состав российской сборной. По его мнению, футболисту следует отдать должное, устроить своего рода проводы, позволив отыграть хотя бы один матч.
Ранее на матче сборных России и Сирии болельщики развернули большой плаката с призывом вернуть Дзюбу в состав национальной сборной.
«Было бы неплохо вызвать Дзюбу в качестве разовой акции, сделать какие-то проводы, чтобы отдать ему должное. Болельщики с удовольствием это обсуждали бы. Объективно Артем в состав вряд ли попадает, но сделать реверанс с точки зрения его заслуг было бы неплохо. В текущем сезоне он играет лихо, поэтому я за то, чтобы [главный тренер сборной России Валерий] Карпин взял Дзюбу хотя бы на один матч», — поделился Губерниев в беседе с Metaratings.ru.
Стоит отметить, что бывший капитан сборной России находится в одном голе от рекорда по числу забитых мячей за национальную команду. Последний свой матч в ее составе он сыграл на Евро-2020 против Дании.

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#евро
#матч
#футбол
#спорт
#сборная россии
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Андронов: Овечкину удастся побить рекорд канадца Гретцки по голам в НХЛ
21 ноября 2024, 17:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий СКА Сергей Андронов заявил, что верит в способность нападающего «Вашингтона Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Самого капитана он назвал большим мастером и великим снайпером.
«У нас вся страна следит за Саней и его подвигами. Я не удивлен его результативностью в нынешнем сезоне, Овечкин — большой мастер, великий снайпер. Могу только пожелать ему удачи, верю, что рекорд по голам он сможет побить», — поделился хоккеист в беседе с Metaratings.ru.
Сейчас россиянина от рекорда Гретцки отделяет 26 голов.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил рекорд Горди Хоу, набрав 20 очков за 16 игр НХЛ в возрастной категории 39 . Российский хоккеист сделал результативную передачу в матче НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2), набрав 20-е очко (10 голов 10 передач) за сезон. За всю историю Национальной хоккейной лиги добиться такого результата смог только Горди Хоу в 1968 году, когда набрал 20 очков в стартовых 16 играх в этой возрастной категории.

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#рекорд
#нхл
#овечкин
#хоккей
#спорт
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