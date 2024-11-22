Стали известны шансы «Спартака» против «Зенита»

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Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал оценку игре «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и сравнил его с «Зенитом». По мнению экс-форварда, пока «красно-белые» не дотягивают до борьбы с петербургским клубом.
«Стал ли «Спартак» лучше с приходом Станковича? И да, и нет. Видно, что он принес что-то свое. Другое дело, что подбор исполнителей оставляет желать лучшего. Да, в какой-то момент команда показывала хороший футбол, а потом выдавала провальные игры. Эта игровая нестабильность вызывает сомнения и вопросы», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.Кирьяков считает, что все ждут момента, когда «Спартак» начнет бороться за чемпионский титул, но клуб пока далек от борьбы с «Зенитом». По его словам, говорить об этом можно будет после того, как «красно-белые» обретут стабильность и достигнут постоянных успехов.
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