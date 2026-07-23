Экс-игрок сборной России об игре Лионеля Месси: «Был ярче всех»
Дмитрий Черышев назвал Лионеля Месси лучшим игроком ЧМ-2026
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев заявил, что форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси является лучшим игроком ЧМ-2026. Его слова приводит Metaratings.ru.
Российский футболист отметил, что хоть аргентинец и проиграл в финале, по ходу всего турнира он выглядел «ярче всех». Черышев подчеркнул, что никто не может так играть в 39 лет, а также не исключил, что Месси выступит и на следующем мундиале.
«[Килиан] Мбаппе тоже был хорош, но сборная Франции не вышла в финал. А [Ламин] Ямаль с индивидуальной точки зрения провел блеклый турнир», — добавил собеседник издания.В финале ЧМ-2026 Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1. Форвард первой команды забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи в восьми матчах.