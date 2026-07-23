Экс-игрок сборной России об игре Лионеля Месси: «Был ярче всех»

23 июля 2026, 15:26

Дмитрий Черышев назвал Лионеля Месси лучшим игроком ЧМ-2026

Лионель Месси (Фото: РИА Новости/Нафис Сиразетдинов)

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев заявил, что форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси является лучшим игроком ЧМ-2026. Его слова приводит Metaratings.ru.





Российский футболист отметил, что хоть аргентинец и проиграл в финале, по ходу всего турнира он выглядел «ярче всех». Черышев подчеркнул, что никто не может так играть в 39 лет, а также не исключил, что Месси выступит и на следующем мундиале.

«[Килиан] Мбаппе тоже был хорош, но сборная Франции не вышла в финал. А [Ламин] Ямаль с индивидуальной точки зрения провел блеклый турнир», — добавил собеседник издания.