«Я болел за Аргентину, но Испания была сильнее»: Максим Ставиский о финале ЧМ-2026

22 июля 2026, 15:56

Фигурист Ставиский: Испания по игре была сильнее, чем Аргентина

Фото: iStock/bildobjektiv

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский рассказал, что болел за сборную Аргентины в финале ЧМ-2026. Его слова приводит Metaratings.ru.





Фигурист подчеркнул, что он всегда поддерживал аргентинцев на крупных турнирах еще со времен Диего Марадоны. Однако спортсмен признал, что в этот раз испанцы выглядели «сильнее и убедительнее», поэтому он даже не сомневался в их победе.

«Кто давит, прессингует и бьет по воротам, тот и побеждает», – пояснил собеседник издания.