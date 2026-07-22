«Я болел за Аргентину, но Испания была сильнее»: Максим Ставиский о финале ЧМ-2026
Фигурист Ставиский: Испания по игре была сильнее, чем Аргентина
Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский рассказал, что болел за сборную Аргентины в финале ЧМ-2026. Его слова приводит Metaratings.ru.
Фигурист подчеркнул, что он всегда поддерживал аргентинцев на крупных турнирах еще со времен Диего Марадоны. Однако спортсмен признал, что в этот раз испанцы выглядели «сильнее и убедительнее», поэтому он даже не сомневался в их победе.
«Кто давит, прессингует и бьет по воротам, тот и побеждает», – пояснил собеседник издания.Сборная Испании стала чемпионом мира во второй раз, обыграв Аргентину со счетом 1:0. Победный гол на 106-й минуте забил пролузащитник Ферран Торрес. Чемпионат проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, в нем впервые участвовали 48 команд.