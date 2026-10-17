Экс-игрок сборной России оценил шансы «Динамо» и ЦСКА в очном противостоянии
Футболист Дмитрий Тарасов заявил об отсутствии фаворита в матче «Динамо» — ЦСКА
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал матч 11-го тура РПЛ сезона-2026/27 между московским «Динамо» и ЦСКА.
Матч состоится 18 октября в 16:15 по московскому времени. В беседе с Metaratings.ru Дмитрий оценил шансы команд на победу.
«Встретятся две команды с одинаковым уровнем футболистов. «Динамо» подойдёт к этой игре в хорошей форме и с отличным настроением из-за победной серии. ЦСКА вообще идёт в РПЛ без поражений. Не вижу фаворита в этой игре», — сказал Тарасов.После десяти туров РПЛ сезона-2026/27 «бело-голубые» занимают первое место в турнирной таблице с 22 очками. «Армейцы» также набрали 22 очка и располагаются на второй строчке.