Футболист Головин отметился результативной передачей в матче французской Лиги 1
В домашнем матче шестого тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Тулузой» — счёт 2:2. Одним из ключевых моментов встречи стала голевая передача российского полузащитника Александра Головина, пишет ТАСС.
На 29‑й минуте он ассистировал Софиану Диопу. Ещё один мяч в составе «Монако» провёл Маттис Аблин на 38‑й минуте. У «Тулузы» голы забили Каспер Тенгстедт (на 48‑й минуте, с пенальти) и Сион Оппонг (на 59‑й).
Головин остаётся одним из стабильных игроков команды. Он принял участие во всех шести матчах текущего розыгрыша турнира. Результативная передача в игре с «Тулузой» стала для него третьей в чемпионате.
По итогам шести туров «Монако» занимает первую строчку турнирной таблицы, имея в активе 14 очков. «Тулуза» с шестью очками располагается на 13‑м месте.
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