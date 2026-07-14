Экс-игрок сборной России оценил шансы Испании и Франции на победу в полуфинале ЧМ-2026

14 июля 2026, 18:06

Быстров: сборная Франции станет чемпионом мира

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о полуфинале чемпионата мира по футболу между Францией и Испанией. Ее слова приводит Metaratings.ru.





Экс-футболист заявил, что французская команда выглядит сильнейшим полуфиналистом. По его прогнозам, она обыгает испанцев и выйдет в финал.

«Сборная Франции обыграет Испанию и станет чемпионом мира», — сказал Быстров.