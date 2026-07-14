Экс-игрок сборной России оценил шансы Испании и Франции на победу в полуфинале ЧМ-2026
Быстров: сборная Франции станет чемпионом мира
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о полуфинале чемпионата мира по футболу между Францией и Испанией. Ее слова приводит Metaratings.ru.
Экс-футболист заявил, что французская команда выглядит сильнейшим полуфиналистом. По его прогнозам, она обыгает испанцев и выйдет в финал.
«Сборная Франции обыграет Испанию и станет чемпионом мира», — сказал Быстров.Матч между Францией и Испанией начнется 14 июля в 22:00 по московскому времени. Победитель встречи сыграет в финале ЧМ-2026 с командой, которая выиграет в паре Англия — Аргентина. Проигравшие полуфиналисты разыграют третье место.