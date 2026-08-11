Экс-игрок сборной России высказался о поражении «Зенита» в матче против «Родины»

11 августа 2026, 15:59

Колодин: «Зенит» играл против «Родины» не в полную силу

Фото: iStock/bildobjektiv

Бывший защитник сборной России Денис Колодин высказался о поражении «Зенита» в матче третьего тура РПЛ против «Родины» (1:2). Он также прокомментировал реакцию главного тренера петербуржцев Сергея Семака. Своим мнением экс-футболист поделился в интервью Metaratings.ru.





По его словам, «Зенит» в этой встрече «играл не полную силу». Колодин отметил, что после поражения Семак сказал о том, что причина поражения кроется в «обычных рабочих моментах». Экс защитник посчитал эти слова странными.

«Он как будто не расстроился из-за поражения «Родине». Как будто все так и должно было идти», – пояснил собеседник издания.