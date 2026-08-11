Экс-игрок сборной России высказался о поражении «Зенита» в матче против «Родины»
Колодин: «Зенит» играл против «Родины» не в полную силу
Бывший защитник сборной России Денис Колодин высказался о поражении «Зенита» в матче третьего тура РПЛ против «Родины» (1:2). Он также прокомментировал реакцию главного тренера петербуржцев Сергея Семака. Своим мнением экс-футболист поделился в интервью Metaratings.ru.
По его словам, «Зенит» в этой встрече «играл не полную силу». Колодин отметил, что после поражения Семак сказал о том, что причина поражения кроется в «обычных рабочих моментах». Экс защитник посчитал эти слова странными.
«Он как будто не расстроился из-за поражения «Родине». Как будто все так и должно было идти», – пояснил собеседник издания.После трех туров «Зенит» занимает вторую строчку с шестью очками в турнирной таблице РПЛ. 16 августа петербуржцы на «Газпром Арене» примут «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.