Бывший тренер клубов РПЛ считает, кто из футболистов мог бы играть в «Барселоне» или «Реале»
Божович заявил, что Кокорин мог играть за «Барселону» или «Реал»
Бывший главный тренер нескольких клубов Российской премьер-лиги Миодраг Божович высоко оценил футбольные способности Александра Кокорина.
В интервью «Чемпионату» специалист заявил, что уровень мастерства нападающего позволял ему выступать за сильнейшие клубы мира. По мнению Божовича, Кокорин обладал всеми качествами, чтобы играть в мадридском «Реале» или каталонской «Барселоне».
«По своему уровню Кокорин мог играть в "Барселоне" или "Реале". Большой талант был. Чего не хватило? Не знаю. Может быть, просто удачи. В футболе важно вовремя попасть в свою команду. Возможно, Кокорин не нашёл такую», — заявил тренер.После ухода из российского футбола Кокорин в 2021 году перешёл в итальянскую «Фиорентину», однако закрепиться в основном составе не смог. Уже летом 2022 года нападающий отправился в аренду в кипрский «Арис», где сумел перезапустить карьеру. Позже клуб выкупил футболиста, а в 2025 году стороны продлили сотрудничество. После окончания контракта летом 2026 года Кокорин покинул команду.
Несмотря на яркий талант, карьера форварда неоднократно сопровождалась громкими скандалами. Самым резонансным стал инцидент 2018 года, когда Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий стали участниками нескольких драк в центре Москвы. Впоследствии фигуранты дела получили реальные сроки, а в сентябре 2019 года Кокорин и Мамаев были освобождены условно-досрочно.
Сегодня многие футбольные эксперты по-прежнему считают, что потенциал Александра Кокорина был значительно выше того, чего ему удалось добиться в карьере.