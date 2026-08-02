Бывший тренер клубов РПЛ считает, кто из футболистов мог бы играть в «Барселоне» или «Реале»

02 августа 2026, 20:13

Божович заявил, что Кокорин мог играть за «Барселону» или «Реал»

Александр Кокорин (Фото: Instagram* / @kokorin9)

Бывший главный тренер нескольких клубов Российской премьер-лиги Миодраг Божович высоко оценил футбольные способности Александра Кокорина.





В интервью «Чемпионату» специалист заявил, что уровень мастерства нападающего позволял ему выступать за сильнейшие клубы мира. По мнению Божовича, Кокорин обладал всеми качествами, чтобы играть в мадридском «Реале» или каталонской «Барселоне».





«По своему уровню Кокорин мог играть в "Барселоне" или "Реале". Большой талант был. Чего не хватило? Не знаю. Может быть, просто удачи. В футболе важно вовремя попасть в свою команду. Возможно, Кокорин не нашёл такую», — заявил тренер.