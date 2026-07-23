«Сложно»: Экс-игрок РПЛ оценил шансы России в матче с Бразилией
Футболист Жоаозиньо: в Бразилии никто не будет против матча с Россией
Бывший полузащитник «Краснодара», «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо поддержал идею проведения товарищеского матча между сборными России и Бразилии.
В беседе с Metaratings.ru футболист заявил, что в Бразилии никто не выступит против такой игры.
«Я бы очень хотел увидеть её. Сборной России надо сыграть с Бразилией после ЧМ-2026. Сложно оценить шансы команды на победу в этом матче из-за того, что это не будет официальной игрой. Сборная Бразилии — одна из сильнейших в мире, но и в России хорошая команда», — отметил спортсмен.На прошедшем чемпионате мира 2026 года сборная Бразилии завершила своё участие на стадии 1/8 финала, где уступила Норвегии со счётом 1:2.