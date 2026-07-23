«Сложно»: Экс-игрок РПЛ оценил шансы России в матче с Бразилией

23 июля 2026, 17:21

Футболист Жоаозиньо: в Бразилии никто не будет против матча с Россией

Фото: Istock/Rost-9D

Бывший полузащитник «Краснодара», «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо поддержал идею проведения товарищеского матча между сборными России и Бразилии.





В беседе с Metaratings.ru футболист заявил, что в Бразилии никто не выступит против такой игры.

«Я бы очень хотел увидеть её. Сборной России надо сыграть с Бразилией после ЧМ-2026. Сложно оценить шансы команды на победу в этом матче из-за того, что это не будет официальной игрой. Сборная Бразилии — одна из сильнейших в мире, но и в России хорошая команда», — отметил спортсмен.