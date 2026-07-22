Экс-игрок ЦСКА оценил перспективы команды в новом сезоне РПЛ

22 июля 2026, 19:15

Экс-игрок ЦСКА Галямин заявил, что на старте сезона команда «будет буксовать»

Фото: iStock/matimix

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин оценил перспективы «армейцев» в новом сезоне РПЛ. Его слова приводит Metaratings.ru.





Экс-футболист подчеркнул, что у клуба «нет необходимости в больших усилениях», поскольку главному тренеру Дмитрию Игдисамову «достался хороший состав».



По его мнению, на старте сезона команда «будет буксовать», ей также придется привыкать к требованиям нового наставника, однако потом клуб «наберет ход».

«[Полузащитник Матвей] Кисляк и другие молодые игроки команды будут делать результат», — сказал собеседник издания.