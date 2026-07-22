Экс-игрок ЦСКА оценил перспективы команды в новом сезоне РПЛ
Экс-игрок ЦСКА Галямин заявил, что на старте сезона команда «будет буксовать»
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин оценил перспективы «армейцев» в новом сезоне РПЛ. Его слова приводит Metaratings.ru.
Экс-футболист подчеркнул, что у клуба «нет необходимости в больших усилениях», поскольку главному тренеру Дмитрию Игдисамову «достался хороший состав».
По его мнению, на старте сезона команда «будет буксовать», ей также придется привыкать к требованиям нового наставника, однако потом клуб «наберет ход».
«[Полузащитник Матвей] Кисляк и другие молодые игроки команды будут делать результат», — сказал собеседник издания.В летнее трансферное окно ЦСКА пока не приобрел ни одного игрока. В прошлом сезоне команда набрала 51 очко и заняла пятое место в РПЛ. Матч «армейцев» с калининградской «Балтикой» начнется 24 июля в 20:00 в Москве.