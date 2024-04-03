Экс-игрок сборной СССР Пономарев допустил победу «Балтики» в матче с ЦСКА

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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что в матче ЦСКА с «Балтикой» у первых могут возникнуть сложности.
«Балтика» оставила неплохое впечатление от матча с «Пари НН», обыграли достойного противника. Армейцам будет непросто — Игнашевич знает, как играет ЦСКА, и сможет доставить проблемы. Если армейцы отнесутся к кубковому матчу прохладно, то точно их не избегут. На каждую игру футболисты должны выходить как на последнюю, тогда будет толк», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Пономарев.
Игра «Балтики» и ЦСКА должна состояться сегодня, 3 апреля, в Калининграде.
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