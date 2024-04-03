Футболист Терехов выразил недовольство сезоном «Химок»

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Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился, что недоволен сезоном команды.
«Доволен ли я тем, как складывается сезон для «Химок»? Безусловно, недоволен. Потому что за десять туров до конца у нас уже должен был быть отрыв от второго места в Первой лиге. Мы можем больше. Но, к сожалению, не получилось — мы провели несколько неудачных игр», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Терехов.
Вместе с тем он выразил уверенность в том, что такая ситуация придаст больше интриги и интереса к завершению сезона.
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