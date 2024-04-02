Футболист Широков: «Динамо» надо искать баланс между атакой и обороной

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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в комментарии к матчу 22-го тура РПЛ «Динамо» и «Ростова» рекомендовал первым искать баланс между атакой и обороной.
Он отметил, что «Динамо» зачастую из-за этого сталкиваются с проблемами в матчах с более или менее организованными командами.
Спортсмен отметил, что атака в игре хороша, когда сильна оборона команды.
Ранее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил о проблемах команды.
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«Как только «Динамо» столкнётся с более-менее организованной командой будут проблемы. Четвёрка атакующих игроков должна помогать обороне. Невозможно все решать за счет одной только группы атаки. Хорошая реализация «Ростова». «Динамо» нужно искать баланс между атакой и обороной», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Широков.
Ранее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил о проблемах команды.
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Мелисса Тимофеева