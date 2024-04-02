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Футболист Широков: «Динамо» надо искать баланс между атакой и обороной

02 апреля 2024, 15:53
Фото: iStock/master1305

Фото: iStock/master1305

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в комментарии к матчу 22-го тура РПЛ «Динамо» и «Ростова» рекомендовал первым искать баланс между атакой и обороной.
Он отметил, что «Динамо» зачастую из-за этого сталкиваются с проблемами в матчах с более или менее организованными командами.

«Как только «Динамо» столкнётся с более-менее организованной командой будут проблемы. Четвёрка атакующих игроков должна помогать обороне. Невозможно все решать за счет одной только группы атаки. Хорошая реализация «Ростова». «Динамо» нужно искать баланс между атакой и обороной», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Широков.


Спортсмен отметил, что атака в игре хороша, когда сильна оборона команды.

Ранее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил о проблемах команды.

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#спорт
#тренер
#оборона
#рпл
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Журналист Каптейнс назвал Угальде качественным игроком
02 апреля 2024, 16:01

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказал мнение о том, что экс-игрок «Твенте» Манфред Угальде является профессиональным спортсменом, что он, в частности, уже доказал в матче с Аргентиной.
«Переход в «Спартак» был действительно большим шагом для Угальде. Адаптация может занять некоторое время, это нормально. Ему нужно много работать, чтобы заиграть в РПЛ. Но Манфред — качественный игрок. Он доказал это, забив гол Аргентине за сборную Коста-Рики», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каптейнс.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что игра полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука вышла на новый уровень в этом сезоне. По его словам, было ранее понятно, что при усердной работе спортсмен обязательно добьётся прогресса в технике и игре.

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#спортсмен
#футбол
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Представительница Росгвардии Подмосковья выиграла бронзу на соревнованиях по плаванию
02 апреля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Представительница подмосковного главка Росгвардии стала бронзовым призером всероссийских соревнований общества «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по плаванию прошли 27–31 марта в Обнинске.

В турнире приняли участие 130 представителей сборных команд федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации

«На дистанции 50 метров вольным стилем в личном первенстве среди женщин инструктор отделения профессиональной подготовки Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области лейтенант полиции Алина Бордей завоевала бронзовую медаль продемонстрировав достойные временные показатели», — поделились в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что Алина Бордей ​является ​мастером спорта по плаванию.

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#подмосковье
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С 11 апреля откроется регистрация на детские забеги Коломенского полумарафона
02 апреля 2024, 15:07

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

11 апреля стартует регистрация на детские забеги в рамках Коломенского полумарафона. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Коломенский полумарафон «Летопись Победы» пройдет 11 мая. Это первый забег сезона серии «Суперлига Подмосковья» в 2024 году.

«Регистрация на старты Коломенского полумарафона «Летопись Победы» для юных бегунов в возрасте от 4 до 11 лет включительно на отдельные дистанции открывается 11 апреля. Для юных спортсменов подготовлены традиционные бесплатные забеги на дистанции 300 и 600 метров. Количество мест для участия в детских стартах ограниченно», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что с этого года участники «Суперлиги Подмосковья» могут обменивать заработанные баллы на промокод, который даст скидку 25% при регистрации на любое событие серии.

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МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян в интернете
Бах: МОК просил украинцев следить за словами спортсменов из России в интернете
02 апреля 2024, 10:50

Фото: iStock/BalkansCat

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что МОК обращался к украинцам с просьбой отслеживать публичные высказывания российских спортсменов в интернете.
По его словам, это нужно, чтобы предотвратить их участие в Олимпийских играх в Париже, передает РИА Новости.

Бах также упомянул о существовании в МОК наблюдательной комиссии, которая совместно с независимой компанией следит за заявлениями спортсменов, высказывающих поддержку правительства России.

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В Чехове завершилось первенство России по синхронному плаванию
02 апреля 2024, 10:07

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 400 спортсменов выступили на первенстве России по синхронному плаванию в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по синхронному плаванию среди мальчиков и девочек до 13 лет проводилось с 25 по 30 марта на базе «ДС «Олимпийский» имени В. С. Максимова».

Всего в турнире принимали участие 36 команд из 19 субъектов России.

«Представители Московской области завоевали четыре бронзовые медали, а также два призовых места в командном зачете.Подмосковный дуэт Маргарита Ковалева и Ульяна Шикова завоевал «бронзу» в личном зачете и второе место в региональном зачете соревнований. Смешанный дуэт Вероника Ткаченко и Савелий Метельков стал третьим в региональном зачете», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в командном ​зачете Московская область также стала бронзовым призером.

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#спортсмены
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Спортсмен из Московской области стал серебряным призером турнира восточных единоборств
01 апреля 2024, 18:01

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Спортсмен из Павловского Посада завоевал серебро на турнире восточных единоборств. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
31 арта 2024 в Москве прошел турнир «Московская Лига Грэпплинга» по спортивной борьбе «грэпплинг, грэпплинг-ги».

Всего в соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов с Москвы и Подмосковья.

«Родион Олдырев спортсмен Федерации восточных единоборств городского округа Павловский посад принёс в копилку серебренную медаль в весе 34 кг в дисциплине греплинг ги», — поделились в пресс-службе администрации городского округа.

Стоит отметить, что спортсмены боролось в шести возрастных категориях среди мальчиков и девочек.

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#подмосковье
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Подмосковный клуб «ВВА-Подмосковье» стал серебряным призером чемпионата России
01 апреля 2024, 17:31

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«ВВА-Подмосковье» завоевал «серебро» третьего тура чемпионата России по регби-7. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий тур чемпионата России по регби-7 среди мужчин прошел 30 и 31 марта на стадионе «Юг Спорт» в Сочи.

В соревнованиях приняли участие 12 команд, в числе которых подмосковная команда «ВВА-Подмосковье».

«В рамках турнира команда региона обыграла соперников из Ростова со счетом 28:0. В четвертьфинале подмосковный клуб на последних минутах победу у питерской «Заставы-7». В полуфинале со счетом 22:19 команда Московской области обыграла калининградский «Балтийский шторм», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, чот лучшим игроком чемпионата стал подмосковный капитан команды Ислам Абдулкадиров.

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Фигурист Костомаров заявил, что чувствует себя тараканом без протезов
01 апреля 2024, 17:07

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в шоу Павла Воли на телеканале ТНТ рассказал о сложностях жизни с протезами на руках и ногах.
По словам спортсмена, когда он на ногах, то чувствует себя полноценным человеком. Костомаров отметил, что в момент возвращения домой, когда необходимо снять все протезы, то он ощущает себя «как таракан на спине, который перевернуться не может».

Ранее сообщалось, что 17 декабря 2023 года олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перене тяжелую болезнь, повлекшую за собой ампутацию конечностей, впервые выступил на коньках в шоу, посвященном юбилею известного продюсера и хореографа Ильи Авербуха.

Напомним, 10 января 2023 года 46-летний фигурист Роман Костомаров был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у него пневмонию. В течение 175 дней спортсмен проходил лечение в медицинском учреждении. Из-за развивавшегося некроза медики приняли решение ампутировать часть ног и рук Костомарова. Кроме того, было диагностировано частичное повреждение головного мозга.

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Тренер Каррера заявил о новом уровне игры Миранчука
01 апреля 2024, 16:00

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что игра полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука вышла на новый уровень в этом сезоне.
«В этом сезоне Алексей Миранчук наконец-то вышел на свой уровень и доказал, что может играть в «Аталанте», в Серии А. Ему нужно было немного времени. Было видно, что он будет прогрессировать, если продолжит усердно работать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каррера.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников говорил, что 35-летний форвард Артём Дзюба является лучшим нападающим команды на данный момент. По его словам, спортсмен хорошо играет корпусом и головой, и тем самым является очень полезным для команды.

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