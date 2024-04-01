Тренер Чанов заявил о проблемах ЦСКА

Фото: iStock/chiewr
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил о проблемах команды.
В частности, по его словам, это касается самих футболистов, которые в конце игры теряют концентрацию.
Он добавил, что тренеры всё это видят и пытаются поправить ситуацию.
Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказывал мнение о том, что команде будет сложно в предстоящем матче против «Сочи».
Читайте также:
Тренер Силкин предрёк чемпионство «Зениту» в РПЛ
Терехин назвал «Краснодар» претендентами на золото в РПЛ
Масалитин предрёк проблемы ЦСКА в матче с «Сочи»
«У ЦСКА проблемы с тем, что команда упускает победы в концовках матчей. В основном это связано с игрой центральных защитников. То ли невнимательность, то ли еще что-то. Думал, армейцы вылечились от этой болезни, но «Сочи» доказал, что это не так. <…> Думаю, эти результаты из-за футболистов, которые теряют концентрацию в концовках», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Чанов.
Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказывал мнение о том, что команде будет сложно в предстоящем матче против «Сочи».
Читайте также:
Тренер Силкин предрёк чемпионство «Зениту» в РПЛ
Терехин назвал «Краснодар» претендентами на золото в РПЛ
Масалитин предрёк проблемы ЦСКА в матче с «Сочи»
Мелисса Тимофеева