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Тренер Чанов заявил о проблемах ЦСКА

01 апреля 2024, 15:52
Фото: iStock/chiewr

Фото: iStock/chiewr

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил о проблемах команды.
В частности, по его словам, это касается самих футболистов, которые в конце игры теряют концентрацию.

«У ЦСКА проблемы с тем, что команда упускает победы в концовках матчей. В основном это связано с игрой центральных защитников. То ли невнимательность, то ли еще что-то. Думал, армейцы вылечились от этой болезни, но «Сочи» доказал, что это не так. <…> Думаю, эти результаты из-за футболистов, которые теряют концентрацию в концовках», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Чанов.


Он добавил, что тренеры всё это видят и пытаются поправить ситуацию.

Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказывал мнение о том, что команде будет сложно в предстоящем матче против «Сочи».

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#тренер
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Тренер Каррера заявил о новом уровне игры Миранчука
01 апреля 2024, 16:00

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что игра полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука вышла на новый уровень в этом сезоне.
«В этом сезоне Алексей Миранчук наконец-то вышел на свой уровень и доказал, что может играть в «Аталанте», в Серии А. Ему нужно было немного времени. Было видно, что он будет прогрессировать, если продолжит усердно работать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каррера.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников говорил, что 35-летний форвард Артём Дзюба является лучшим нападающим команды на данный момент. По его словам, спортсмен хорошо играет корпусом и головой, и тем самым является очень полезным для команды.

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Подмосковная сборная завоевала медаль чемпионата России по биатлону
01 апреля 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате России по биатлону, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Подмосковная команда в составе Анастасии Гореевой, Амины Ивановой, Кристины Павлушиной и Полины Шевниной заняла третье место в эстафете 4×6 на чемпионате России. Спортсменки из Московской области ступили представительницам Ханты-Мансийского автономного округа и Тюмени», — говорится в сообщении.
Ранее на чемпионате России по биатлону Полина Швенина принесла подмосковной сборной золотую медаль в гонке преследования.

Чемпионат проводится в Тюмени с 21 марта по 1 апреля. В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов из разных регионов России, а также из Белоруссии.

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Подмосковные спортсмены выиграли «бронзу» чемпионата России по биатлону
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#московская область
#подмосковье
#чемпионат россии
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Подмосковная студентка завоевала бронзу Всероссийских соревнованиях по чир спорту
01 апреля 2024, 11:25

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студентка из Дмитрова стала бронзовым призером во Всероссийских соревнованиях по чир спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийских соревнованиях по чир спорту проводились в Южно-Сахалинске.

В чемпионате приняли участие свыше 700 спортсменов из 26 регионов страны.

«Участие в таких престижных соревнованиях, где собрались лучшие спортсмены со всей страны, подтверждает высокий уровень подготовки и опыта студентки. Поздравляем Анастасию с заслуженной наградой и желаем новых ярких побед», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что соревнования проводились в рамках межрегиональных состязаний и фестиваля «Весенний» и «Cheer Fest».

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#студенты
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Подмосковные волейболистки выиграли чемпионат России
01 апреля 2024, 10:49

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области по волейболу выиграла чемпионат России среди спортсменов с нарушением слуха.Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха прошел с 20 по 30 марта в Калуге.

В турнире приняли участие шесть женских и девять мужских команд.

«Женская сборная Подмосковья вышла в полуфинал с первого места, где обыграла сборную команду Санкт-Петербурга со счётом 3:0. В финале подмосковные волейболистки играли против соперниц из Калуги. Представительницы Московской области уверенно одолели калужскую команду со счётом 3:0 и стали чемпионками России», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что мужская сборная Московской области заняла четвертое место на Чемпионате России.

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#чемпионат россии
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#спортсмены
#победители
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На областных соревнованиях по шашкам победила команда школьников из Щёлкова
01 апреля 2024, 10:43

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Финал регионального этапа всероссийских детских соревнований «Чудо-шашки» завершился в Московской области, победу одержали ребята из Щёлкова, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«Первое место на соревнованиях заняла команда, представляющая щёлковскую школу №12 имени В.П. Чкалова. На втором место по итогам соревнований оказалась команда ступинской школы №5, третье место заняла команда из электростальской школы №16», — говорится в сообщении.
Победители примут участие во всероссийском этапе соревнований.

Всего в большом турнире по шашкам приняли участие более 500 команд из различных подмосковных школ: всего более двух тысяч человек. При этом больше всего команд — 26 — были от Сергиево-Посадского округа. На втором месте по этому показателю оказался Раменский округ, его представляли 25 команд. Замыкает топ-3 округ Красногорск, от которого в соревнованиях участвовали 22 команды.

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#спорт
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#щёлково
#минобразования мо
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Подмосковные спортсмены выиграли «бронзу» чемпионата России по биатлону
01 апреля 2024, 10:19

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Подмосковья стала бронзовым призером чемпионата России по биатлону. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по биатлону прошел с 21 марта по 1 апреля 2024 года в Тюмени.

В соревнованиях приняли участие свыше 150 биатлонистов из 25 регионов России и республики Беларусь.

«В эстафете в формате 4×6 км среди женщин подмосковные спортсменки заняли третье место. Кроме, этого, Полина Шевнина из Московской области завоевала золотую медаль на чемпионате России по биатлону в гонке преследования, преодолев дистанцию 10 километров за 33 минуты 27,7 секунды», —поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что московскую сборную также представляли Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина и Анастасия Гореева.

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#спортсмены
#чемпионат россии
#бронза
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«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ
31 марта 2024, 21:30

Фото: iStock/efks

«Манчестер Сити» на своей домашней площадке сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Отмечается, что матч состоялся в воскресенье, 31 марта. Он завершился со счётом 0:0.

Таким образом, победная серия из восьми матчей «Арсенала» прервалась.

В настоящее время в активе лондонской команды 65 очков. Она находится на втором месте АПЛ. «Манчестер Сити» имеет на одно очко меньше и занимает третью строчку рейтинга.

Лидером турнирной АПЛ таблицы является «Ливерпуль» с 67 очками.

Ранее сообщалось, что национальные команды Грузии, Украины и Польши отправятся на турнир в рамках футбольного чемпионата Европы-2024.

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#футбол
#великобритания
#матч
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Биатлониста Гараничева облили шампанским после победы в последней гонке карьеры
31 марта 2024, 17:01

Фото: iStock/vlado85rs

Российского биатлониста Евгения Гараничева ткнули лицом в торт и облили шампанским после победы в последней гонке в карьере. Об этом сообщает РИА Новости.
Гараничев стал победителем в эстафете на чемпионате России, который прошел в Тюмени. Все участники соревнований стартовали с наклейками на винтовках в поддержку биатлониста.

Евгений Гараничев — бронзовый призер Игр в Сочи 2014 года в индивидуальной гонке, трехкратный чемпион Европы по биатлону.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что после окончания спортивной карьеры ему предлагали стать киллером. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#спорт
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Сын Кости Цзю прокомментировал первое поражение в карьере
Тим Цзю заявил, что после поражения готов на реванш с американцем Фундорой
31 марта 2024, 10:45

Фото: iStock/FOTOKITA

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, прокомментировал первое поражение в карьере. Об этом сообщает The Guardian.
Цзю назвал американца Себастьяна Фундору новым королем дивизиона. По словам спортсмена, в спорте случаются поражения.

Цзю отметил, что отдал всего себя этому бою, а также подчеркнул, что готов встретиться с любым соперником в любое время. Боксер рассказал, что также готов на реванш.

Напомним, бой Цзю-младшего и Фундоры прошел в ночь на 31 марта. Он длился все 12 раундов. Победитель определялся раздельным решением судей. В настоящее время на счету 29-летнего Тима Цзю двадцать четыре победы, семнадцать из них одержаны нокаутом.

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