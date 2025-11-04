«Есть пробелы»: Деменко высказался об игре «Динамо»
Бывший игрок сборной России Максим Деменко заявил, что главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин «найдет ключики и команда заиграет». Об игре «бело-голубых» он высказался после их ничьей в матче с «Рубином».
По словам экс-футболиста, которые приводит Metaratings.ru, хотя «Динамо» с приходом Карпина показывает неожиданно слабые результаты и занимает лишь восьмое место, «ситуация выправится».
Он отметил, что руководство клуба доверяет тренеру, а для становления новой команды требуется время. В то же время Деменко признал, что попадание «бело-голубых» в тройку сейчас «выглядит туманным».
В следующем матче московский клуб сыграет против «Акрона» на своем поле. Встреча состоится 8 ноября в 14:00 мск.
Читайте также: