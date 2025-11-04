«Есть пробелы»: Деменко высказался об игре «Динамо»

04 ноября 2025, 16:03

Деменко: попадание «Динамо» в тройку выглядит туманным

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бывший игрок сборной России Максим Деменко заявил, что главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин «найдет ключики и команда заиграет». Об игре «бело-голубых» он высказался после их ничьей в матче с «Рубином».