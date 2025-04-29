Экс-игрок «Спартака» Ледяхов скептически высказался о новичке команды Гарсии

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Игорь Ледяхов высказался об игре о новичке «Спартака» Ливайи Гарсии. Тринидадский футболист был подписан московским клубом в рамках зимнего трансферного окна.
По мнению экс-полузащитника сборной России, легионер не оправдывает надежд. Как было отмечено, нападающий не смог сходу проявить себя в России. Ледяхов считает, что данный трансфер нельзя считать на перспективу.
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«Гарсия? Я ещё не могу до конца понять, что из себя представляет этот футболист. Его брали за большие деньги. Думаю, он должен был помочь здесь и сейчас. Ему же 28 лет, он из чемпионата Греции — это очевидный трансфер не на перспективу. Он должен был помочь сейчас «Спартаку». Но пока ни он, ни Солари не впечатляют», — сказал Ледяхов в интервью в интервью Metaratings.ru.По неофициальным данным, «Спартак» заплатил за Гарсию 18,5 млн евро. Это самый дорогостоящий трансфер в истории клуба. С игроком подписан контракт сроком на 3,5 года.
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