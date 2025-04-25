Гедеон Гузина сравнил футбол в России и на Балканах

Российская лыжница Юлия Ступак поддержала идею о том, чтобы поставить в России памятник нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который недавно побил рекорд по количеству забитых шайб в НХЛ. По ее словам, хоккеист демонстрирует не только спортивные, но и человеческие качества.