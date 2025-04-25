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Нападающий ФК «Черноморец» Гедеон Гузина сравнил футбол в России и на Балканах. По его словам, российские игры более интенсивные, а на первый план в них выходит физическая борьба.
«В России все гораздо интенсивнее, очень много борьбы. Физика выходит на первый план. Могу сказать также, что судьи в России дают бороться, они не свистят по каждому нарушению. Каждый толчок на Балканах — это фол, тут такого нет», — поделился футболист в интервью «РБ Спорт».Гузина также сравнил футбол в России и в Словении, где он играл до перехода в «Черноморец». По его мнению, уровень российского футбола очевидно и заметно выше, а РПЛ — самый высокий уровень, на котором он когда-либо находился.
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