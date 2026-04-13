Экс-игрок «Спартака» оценил шансы команды на победу в Кубке
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил игру «красно-белых» после назначения Хуана Карседо и шансы команды в двух турнирах. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.
Экс-футболист заявил, что «Спартак» не может концентрироваться только на Кубке России или только на РПЛ — московский клуб «в любом матче с любым соперником играет только на победу». По его словам, длина скамейки позволяет Карседо равномерно распределить силы между турнирами.
Шишкин отметил, что при новом главном тренере игра команды «наладилась и стала более цельной», а ресурсов для попадания в тройку лидеров РПЛ и победы в Кубке России у клуба достаточно.
Сейчас «Спартак» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 24 туров. В следующем матче команда дома сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 19 апреля в 17:00 мск. В розыгрыше FONBET Кубка России «красно-белые» вышли в финал Пути регионов, где 6 мая встретятся с ЦСКА.
