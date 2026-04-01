Хавбек сборной Мали оценил игру россиян после матча в Петербурге
Хавбек сборной Мали Сидибе заявил, что у России отличная команда
Полузащитник сборной Мали Калиду Сидибе высоко оценил игру российской национальной команды в товарищеском матче, который завершился со счетом 0:0. Свое мнениеон выразил в беседе с Metaratings.ru.
Футболист отметил, что у его команды было два момента, чтобы забить гол, но реализовать их не удалось.
«Это был хороший матч для нас. Мы знали, что Россия будет владеть мячом большую часть матча, но мы оставались сплочёнными, создали плотность в защите, сдерживали их натиск и несколько раз смогли контратаковать. <…> У сборной России отличная команда, в этом матче это было видно, но мы хорошо сыграли и не позволили сопернику забить», – сказал собеседник издания.Для сборной России под руководством Валерия Карпина этот матч стал вторым в 2026 году. Встреча прошла 31 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, собрав 34 837 зрителей. Ранее национальная команда обыграла Никарагуа в Краснодаре со счетом 3:1.