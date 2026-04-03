Бывший нападающий «Зенита» Погребняк: «Спартак» имеет больше шансов на победу в матче с «Локомотивом»

03 апреля 2026, 16:02

Погребняк: «Спартак» — фаворит в матче с «Локомотивом», мы вправе ждать шоу

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк заявил, что «Спартак» имеет больше шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом пишет Metaratings.ru.





«Спартак» сыграет против «Локомотива» в рамках 23-го тура РПЛ в субботу, 5 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.



Погребняк подчеркнул, что предстоящий матч между «Спартаком» и «Локомотивом» обещает быть увлекательным и богатым на голы.





«Обе команды много забивают и пропускают, поэтому мы вправе ждать мини-шоу для болельщиков. Матч будет украшением тура. Мне кажется, что у «Спартака» шансов побольше. У них две победы подряд в последних матчах, нащупали нужный ритм. У «красно-белых» квалифицированные игроки. У «Локомотива» же в сборной было много человек, это может сказаться», — отметил он.