Бывший нападающий «Зенита» Погребняк: «Спартак» имеет больше шансов на победу в матче с «Локомотивом»
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк заявил, что «Спартак» имеет больше шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом пишет Metaratings.ru.
«Спартак» сыграет против «Локомотива» в рамках 23-го тура РПЛ в субботу, 5 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Погребняк подчеркнул, что предстоящий матч между «Спартаком» и «Локомотивом» обещает быть увлекательным и богатым на голы.
«Обе команды много забивают и пропускают, поэтому мы вправе ждать мини-шоу для болельщиков. Матч будет украшением тура. Мне кажется, что у «Спартака» шансов побольше. У них две победы подряд в последних матчах, нащупали нужный ритм. У «красно-белых» квалифицированные игроки. У «Локомотива» же в сборной было много человек, это может сказаться», — отметил он.
Погребняк добавил, что для него «Спартак» является главным претендентом на победу в этом матче.
После 22 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает третью строчку турнирной таблицы, имея в активе 44 очка. «Спартак», набрав 38 баллов, расположился на шестой позиции.