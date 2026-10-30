Экс-игрок «Спартака» высказался о завершении профессиональной карьеры

30 октября 2026, 16:04

Футболист Яковлев: спортсменам трудно найти себя после завершения карьеры

Фото: iStock/bildobjektiv

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев ответил на вопрос, сложно ли спортсмену устроить свою жизнь после завершения профессиональной карьеры. Его слова приводит «РБ Спорт».





Яковлев обратил внимание на то, что этот непростой период рано или поздно касается каждого спортсмена, и мало кто находит себя после завершения профессиональной карьеры.

«Есть и печальные истории — кто-то спивается или начинает нарушать закон, чтобы как-то наладить свою жизнь», — добавил он.

«Кто-то идет тренировать детей, кто-то живет на накопления. У всех свои проблемы — кредиты, ипотека и так далее. К сожалению, в наше время не было так много возможностей развиваться, узнавать новое в интернете. Поэтому многие ребята моего поколения совершили кучу ошибок, остались ни с чем», — заключил футболист.