Экс-игрок «Спартака» высказался о завершении профессиональной карьеры
Футболист Яковлев: спортсменам трудно найти себя после завершения карьеры
Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев ответил на вопрос, сложно ли спортсмену устроить свою жизнь после завершения профессиональной карьеры. Его слова приводит «РБ Спорт».
Яковлев обратил внимание на то, что этот непростой период рано или поздно касается каждого спортсмена, и мало кто находит себя после завершения профессиональной карьеры.
«Есть и печальные истории — кто-то спивается или начинает нарушать закон, чтобы как-то наладить свою жизнь», — добавил он.Футболист отметил, что должно сложиться огромное количество факторов, чтобы человек смог наладить жизнь и найти свое место после спорта. Также важно, чтобы рядом с ним были люди, которые помогут ему и направят. Яковлев подчеркнул, что ситуацию усугубляют растущие цены и падающие зарплаты. Эти проблемы, по его мнению, «дополнительно давят и прибавляют неуверенности в завтрашнем дне».
«Кто-то идет тренировать детей, кто-то живет на накопления. У всех свои проблемы — кредиты, ипотека и так далее. К сожалению, в наше время не было так много возможностей развиваться, узнавать новое в интернете. Поэтому многие ребята моего поколения совершили кучу ошибок, остались ни с чем», — заключил футболист.Павел Яковлев выступал за московский «Спартак» с 2009 по 2016 год. За «красно-белых» он провел 91 матч, забил 12 мячей и отдал девять голевых передач. С лета 2024 по осень 2026 года спортсмен играл за медиафутбольный клуб Broke Boys.