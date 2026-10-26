Сборная Россия завершила групповой этап ЧМ по футболу со счётом 44:1
Юношеская сборная России (U‑15) блестяще выступила на групповом этапе чемпионата мира и фестиваля ФИФА. Команда не потерпела ни одного поражения и одержала победы во всех матчах, пишут спортивные СМИ.
Ключевым событием этапа стала игра пятого тура против Турции — россияне уверенно обыграли соперника со счётом 4:1. Точными ударами отметились Матвей Родионов, Илья Храбрый, Матвей Абдулхаликов и Анатолий Цимин. Встреча прошла в посёлке Говсан (Азербайджан).
До этого российская сборная продемонстрировала впечатляющую результативность, разгромив ряд соперников: Судан — 12:0, Сьерра‑Леоне — 7:0, Джибути — 13:0, Афганистан — 8:0. В итоге команда завершила групповой этап с безупречным результатом (44:1).
Важно, что это первые с 2022 года соревнования под эгидой ФИФА, где россияне выступают под национальным флагом и с исполнением гимна страны. Турнир проходит в формате 8×8 на уменьшенных полях, а каждый матч состоит из двух таймов по 20 минут.
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