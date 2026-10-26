Сборная Россия завершила групповой этап ЧМ по футболу со счётом 44:1

26 октября 2026, 23:36

Фото: iStock/Pixfly

Юношеская сборная России (U‑15) блестяще выступила на групповом этапе чемпионата мира и фестиваля ФИФА. Команда не потерпела ни одного поражения и одержала победы во всех матчах, пишут спортивные СМИ.