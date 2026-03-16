Экс-игрок ЦСКА оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу

16 марта 2026, 18:58

Тошич: «Краснодар» и «Зенит» не превосходят своих конкурентов на голову

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался об игре «Краснодара» и «Зенита» в РПЛ, а также оценил их шансы в борьбе за чемпионство. Своим мнением он поделился в беседе с Metaratings.ru.





Сербский экс-футболист отметил, что «Краснодар» и «Зенит» всегда борются только за самые высокие места, но в этом сезоне они теряют очки, как и другие клубы.

«Эти команды не превосходят своих конкурентов на голову», — добавил собеседник издания.