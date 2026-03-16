Экс-игрок ЦСКА оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу
Тошич: «Краснодар» и «Зенит» не превосходят своих конкурентов на голову
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался об игре «Краснодара» и «Зенита» в РПЛ, а также оценил их шансы в борьбе за чемпионство. Своим мнением он поделился в беседе с Metaratings.ru.
Сербский экс-футболист отметил, что «Краснодар» и «Зенит» всегда борются только за самые высокие места, но в этом сезоне они теряют очки, как и другие клубы.
«Эти команды не превосходят своих конкурентов на голову», — добавил собеседник издания.По его словам, их главное преимущество — опыт побед в прошлых сезонах, а сейчас шансов на титул не больше, чем у ЦСКА и «Локомотива».
Отмечается, что после 21-го тура «Краснодар» лидирует с 46 очками. «Зенит» находится на втором месте с 45 баллами.