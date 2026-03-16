Игрок «Краснодара» Батчи призвал ужесточить наказание за расизм
Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи заявил, что штрафы недостаточны для борьбы с расизмом на стадионах. Футболист считает, что за такие действия болельщиков должны применяться более строгие меры.
В разговоре с Metaratings.ru Батчи прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС оштрафовать ЦСКА на миллион рублей за расистские скандирования фанатов в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.
По словам игрока, денежные санкции не способны изменить ситуацию. Он отметил, что проблема заключается в поведении самих болельщиков и должна решаться более серьёзными наказаниями.
Футболист подчеркнул, что подобные высказывания являются недопустимыми и должны рассматриваться как преступление. Батчи считает, что люди, которые участвуют в таких инцидентах, должны нести ответственность, выходящую за рамки простого штрафа.
Инцидент произошёл 4 марта во время первого полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России. КДК РФС зафиксировал два эпизода «уханья» со стороны болельщиков ЦСКА и признал это действиями, унижающими достоинство человека по признаку расы. В ЦСКА заявили, что клуб осуждает любые проявления расизма, однако выразили несогласие с тем, что «уханье» было однозначно доказано как расистское по смыслу.
