Экс-капитан «Динамо» Точилин прокомментировал возможность ухода полузащитника Бителло в зимнее трансферное окно
Бывший капитан «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возможность ухода из команды бразильского полузащитника Бителло в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По его словам, Бителло неоднократно демонстрировал желание покинуть команду, однако клуб настоял на его возвращении.
«Да, «Динамо» не может занести первую половину сезона себе в актив, но к Бителло меньше всего претензий по качеству игры. И еще: если клуб готов с ним расстаться, то за хорошие деньги, которые устроят руководство», — отметил Точилин.
Бывший капитан «Динамо» предположил, что в ближайшее зимнее трансферное окно будут рассматриваться варианты для замены игрока. Однако есть вероятность, что главный тренер Ролан Гусев может запретить продажу Бителло. На текущий момент полузащитник является одним из важнейших футболистов команды, отметил Точилин.
26-летний Бителло провёл 17 матчей в Российской Премьер-лиге сезона 2025/26, забив пять голов и отдав три голевые передачи. Бителло выразил желание вернуться на родину.