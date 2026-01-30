Экс-капитан «Динамо» Точилин прокомментировал возможность ухода полузащитника Бителло в зимнее трансферное окно

30 января 2026, 16:09

Точилин: Гусев может запретить продавать Бителло из «Динамо»

Фото: iStock/matimix

Бывший капитан «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возможность ухода из команды бразильского полузащитника Бителло в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По его словам, Бителло неоднократно демонстрировал желание покинуть команду, однако клуб настоял на его возвращении.





«Да, «Динамо» не может занести первую половину сезона себе в актив, но к Бителло меньше всего претензий по качеству игры. И еще: если клуб готов с ним расстаться, то за хорошие деньги, которые устроят руководство», — отметил Точилин.