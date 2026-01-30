Умара Кремлева утвердили на пост председателя попечительского совета ФСБР
Исполком Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) единогласно утвердил Умара Кремлева на пост председателя попечительского совета организации. Об этом рассказал пресс-атташе ФСБР Тигран Аванян.
Как сообщает Meta MMA, назначение прошло на выездном заседании исполнительного комитета ФСБР 30 января в Красноярске. Президент федерации Михаил Мамиашвили предложил кандидатуру Кремлева после длительных обсуждений и переговоров. По словам Аваняна, все решения ФСБР направлены на развитие борьбы и поддержку спортсменов.
Попечительский совет будет сформирован в ближайшее время, и начнется его работа. Аванян напомнил, что совет уже существовал ранее и имел успешный опыт работы, его возглавлял предприниматель Сулейман Керимов. Сейчас федерация находится на начальном этапе реализации намеченных планов.
